OEMK pelet tesisinin bakımını tamamladı

Perşembe, 26 Kasım 2020 16:33:41 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest tarafından yapılan açıklamaya göre, bağlı şirketi Alexey Ugarov Oskol Metallurgical Plant (OEMK), pelet tesisinin bakımını planlanandan önce tamamladı. Bakım çalışması, kaliteden ödün vermeden ve iş güvenliği gerekliliklerine uygun olarak 324 saat yerine 290 saatte tamamlandı.

Bakımın erken tamamlanması, 16.000 mt oksitlenmiş pelet üretimi gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu bakım çalışması, başlıca teknolojik ekipmanların kullanılabilirliğini artırmak için oluşturulan bakım ve onarım dönüşüm programının bir parçası olarak gerçekleştirilen dördüncü büyük bakım çalışması oldu. Şirket daha önce 1 ve 3 No’lu doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve haddehanesi Mill 700’de bakım çalışmaları gerçekleştirdi.