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Odisha halkının JSW Limited’in yeni projesine gösterdiği tepki çığ gibi büyüyor

Çarşamba, 24 Kasım 2021 15:22:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaletinde, yerel halkın, JSW Limited’in, üretim kapasitesi yıllık 13,2 milyon mt olması beklenen üretim tesisine gösterdiği tepki çığ gibi büyüyor.

Söz konusu projenin inşa edileceği liman şehri Paradip’e yakın ikamet eden yerel halkın büyük bir kısmının, 4 milyar $ yatırım yapılacağı tahmin edilen projeye yönelik protesto başlattığı ve hükümetin yerel halkın desteğini almak amacıyla düzenlediği halka açık görüşmeleri sekteye uğrattığı öğrenildi.

JSW Limited’in, JSW Utkal Steel Limited aracılığıyla hayata geçirmeyi planladığı proje için hükümetin, birkaç yıl önce, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’ya tahsis edilen Paradip merkezli sahada karar kıldığı ancak toplumsal muhalefet karşısında vazgeçtiği belirtildi.

Son 17 yıldır tarım amaçlı kullanılan ve tarıma elverişli olan proje alanın çoğu, orman kategorisine giriyor.

Şirket, ayrıca, proje sahasında sınır duvarının Aralık ayında örülmeye başlanacağını ve çiftçilere ödenecek tazminatın artırıldığını bildirdi.


Etiketler: Hint Yarımadası  JSW Steel  Hindistan  yatırım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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