Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaleti hükümeti JSW Steel’in yeni tesisine onay verdi

Salı, 13 Aralık 2022 12:12:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaleti hükümeti JSW Steel Limited’in Kadapa bölgesinde inşa etmeyi planladığı yeni tesise onay verdi.

Projenin ilk etabında yaklaşık 402 milyon $ yatırımla yıllık 1 milyon mt kapasiteli çelik tesisi kurulacak ve ikinci etapta üretim kapasitesi toplam yaklaşık 1,07 milyar $ yatırımla yıllık 3 milyon mt seviyesine çıkarılacak.

Eyalet hükümeti başlangıçta devlete bağlı üretici Steel Authority of India Limited’in (SAIL) yeni bir tesis kurmasını istemiş olsa da SAIL, hammaddeye erişimin zayıf olması sebebiyle bu talebi geri çevirmişti.

SAIL’in olumsuz dönüşü karşısında projeyi tek başına üstlenmeye çalışan eyalet hükümeti yaşadığı mali sıkıntıları göz önünde bulundurarak tesis inşası için JSW Steel Limited’e yöneldi.