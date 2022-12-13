﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaleti hükümeti JSW Steel’in yeni tesisine onay verdi

Salı, 13 Aralık 2022 12:12:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaleti hükümeti JSW Steel Limited’in Kadapa bölgesinde inşa etmeyi planladığı yeni tesise onay verdi.

Projenin ilk etabında yaklaşık 402 milyon $ yatırımla yıllık 1 milyon mt kapasiteli çelik tesisi kurulacak ve ikinci etapta üretim kapasitesi toplam yaklaşık 1,07 milyar $ yatırımla yıllık 3 milyon mt seviyesine çıkarılacak.

Eyalet hükümeti başlangıçta devlete bağlı üretici Steel Authority of India Limited’in (SAIL) yeni bir tesis kurmasını istemiş olsa da SAIL, hammaddeye erişimin zayıf olması sebebiyle bu talebi geri çevirmişti.

SAIL’in olumsuz dönüşü karşısında projeyi tek başına üstlenmeye çalışan eyalet hükümeti yaşadığı mali sıkıntıları göz önünde bulundurarak tesis inşası için JSW Steel Limited’e yöneldi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hint JSW Steel 2022-2023 mali yılına yönelik sermaye harcamalarını azalttı

25 Tem | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited karbon ayak izini azaltmak için 1,27 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor

04 Tem | Çelik Haberler

Hint JSW Vijayanagar tesisinin üretim kapasitesini 18 milyon mt’a çıkaracak

10 Oca | Çelik Haberler

Odisha halkının JSW Limited’in yeni projesine gösterdiği tepki çığ gibi büyüyor

24 Kas | Çelik Haberler

Hint JSW Limited yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için 500 milyon $ elde edecek

26 Tem | Çelik Haberler

JSW Limited 2024-25 yıllarına kadar 33,93 milyar $ yatırım yapacak

02 Tem | Çelik Haberler

Danieli JSW Steel’in yeni filmaşin tesisi için yürüyen tabanlı fırın tedarik edecek

11 Eyl | Çelik Haberler

Primetals Technologies JSW Steel’e yeni filmaşin tesisi tedarik edecek

05 Eyl | Çelik Haberler

SMS JSW Steel’e yeni yüksek hızlı kütük döküm hattı tedarik edecek

16 Ağu | Çelik Haberler

JSW Steel Vijayanagar tesisinin kapasitesini 13 milyon mt’a yükseltecek

27 Haz | Çelik Haberler