Hint JSW Steel 2022-2023 mali yılına yönelik sermaye harcamalarını azalttı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 10:20:42 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 mali yılına yönelik sermaye harcamalarının birinci çeyrekte nakit akışının azalmasına bağlı olarak yaklaşık 625 milyon $ düşürüleceği belirtildi.

Mevcut mali yılın başında 2,5 milyar $ olarak belirlenen sermaye harcamalarının 1,87 milyar $ seviyesine düşürülerek bir önceki mali yılda yapılan sermaye harcamaları ile aynı seviyede yer alacağı ifade edildi.

JSW Steel CFO’su Seshagiri Rao, “Nakit akışı birinci çeyrekte planlananın altında yer aldı. Önümüzdeki iki yıla yönelik sermaye harcamalarımızda ve uzun vadeli yatırım planlarımızda herhangi bir değişiklik olmazken, ihtiyari harcamalarımızı ve özel projelerimizi askıya alıyoruz. Revize kararımızı önümüzdeki iki çeyrekte gözden geçireceğiz,” açıklamasını yaptı.

SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta da bildirdiği üzere, şirketin konsolide net kârı birinci çeyrekte yıllık %85,8 düşüşle 105 milyon $ seviyesine gerilemişti.