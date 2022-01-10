Hint JSW Vijayanagar tesisinin üretim kapasitesini 18 milyon mt’a çıkaracak

Pazartesi, 10 Ocak 2022 10:12:39 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited, Vijayanagar tesisinin üretim kapasitesini 5 milyon mt artışla yıllık 18 milyon mt seviyesine çıkaracağını duyurdu.

Yaklaşık 2 milyar $ yatırımla hayata geçirilecek kapasite artırım çalışmalarının 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Vijayanagar tesisindeki 600 dönümlük araziye inşa edilecek projede üretim kapasitesi 4,5 milyon mt seviyesinde yer alacak bir adet yüksek fırın, 350 mt üretim kapasiteli elektrik ark ocağı bulunan iki adet çelikhane ve yıllık 5 milyon mt üretim kapasiteli sıcak şerit üretim tesisi yanında yardımcı tesisler de yer alacak.