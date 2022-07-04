Hint JSW Steel Limited karbon ayak izini azaltmak için 1,27 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 10:21:59 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited Başkanı Sajjan Jindal tarafından yapılan açıklamada, şirketin karbon ayak izini azaltmak amacıyla yaklaşık 1,27 milyar $ yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

Sajjan sözlerine, “JSW Steel olarak, karbon salımını azaltmak amacıyla 1,27 milyar $ yatırım yapma kararı aldık. Yatırım kapsamında, termal enerji yerine yenilenebilir enerji kullanımı artıracak. Hammaddelerin kalitesi artırılarak yakıt tüketimi düşürülecek. Ayrıca karbon salımını azaltmak için en iyi teknolojiler kullanılacak,” şeklinde devam etti.

Öte yandan şirketin 1 gigavatlık yenilenebilir enerji anlaşması imzaladığı ve bunun 225 megavatının Nisan ayında üretilmeye başlandığı; geriye kalan kısmının da önümüzdeki günlerde kademeli olarak üretileceği eklendi.