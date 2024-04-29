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Hint SMIOL mangan ve demir cevheri üretim kapasitesini artıracak

Pazartesi, 29 Nisan 2024 13:59:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Sandur Manganese & Iron Ore Limited (SMIOL), demir cevheri ve mangan cevheri üretim kapasitesini artıracağını duyurdu.

İlk etapta mangan cevheri üretim kapasitesinin yıllık 280.000 mt’dan yıllık 580.000 mt’a ve demir cevheri kapasitesinin de yıllık 1,60 milyon mt’dan yıllık 4,50 milyon mt seviyelerine çıkarılacağı ifade edildi.

Daha sonrasında SMIOL, son kullanıcılara yönelik üretim faaliyetlerini artıracağını da belirtti. Bu kapsamda şirket, Renew Power Limited ile birlikte 42,9 MW kapasiteli bir hibrit yenilenebilir enerji santrali devreye aldı. Söz konusu santral, kapasite artırım projesi bu yılın sonuna kadar tamamlanacak olan ferroalyaj tesisinin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere SMIOL, Arjas Steel Limited’in vasıflı çelik birimini devralmıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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