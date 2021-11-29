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Odisha eyaleti hükümeti 6 adet maden bloğunun ruhsatına yönelik ihale açtı

Pazartesi, 29 Kasım 2021 11:12:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, 2021-2022 mali yılında, 9 adet maden bloğuna yönelik açtığı ihaleyi kapatmasının hemen ardından 6 adet maden bloğunun ruhsatına yönelik ihale açtığını duyurdu.

İhaleye koyulacak maden blokları arasında bir adet kompozit demir cevheri ve manganez cevheri bloğu, dört adet kireç taşı bloğu ve bir adet grafit bloğu bulunuyor.

Grafit ve kireç taşı bloklarında keşif çalışmaları yapılmadığını ve teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 6 Aralık olduğu bildirildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  mangan cevheri  madencilik  demir cevheri  hammaddeler  Hindistan  |  benzer haberler »


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