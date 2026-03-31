Odisha 2026-27 mali yılında demir cevheri ve manganez dahil 34 maden sahasını ihaleye çıkarmayı hedefliyor

Hindistan’ın doğusundaki Odisha eyalet yönetimi, 2026-27 mali yılı kapsamında demir cevheri ve manganez dahil toplam 34 maden sahasını ihaleye çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu sahaların eyalet genelinde 12 farklı bölgede yer aldığını ve hem keşfedilmiş hem de keşfedilmemiş rezervleri kapsadığını belirtti.

Henüz nihai liste kesinleşmemiş olmakla birlikte planlanan sahalar arasında beş demir cevheri, altı boksit, hem demir cevheri hem manganez içeren dört saha, üç kuvars ve iki kireçtaşı sahasının yer aldığı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca ihale kuralları kapsamında kazanan şirketlere bu sahaları işletmeleri için 50 yıllık ruhsat verileceğini ve bunun yatırımcılar açısından daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ortam sağlayacağını belirtti.