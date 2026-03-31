Odisha 2026-27 mali yılında demir cevheri ve manganez dahil 34 maden sahasını ihaleye çıkarmayı hedefliyor

Salı, 31 Mart 2026 14:23:24 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın doğusundaki Odisha eyalet yönetimi, 2026-27 mali yılı kapsamında demir cevheri ve manganez dahil toplam 34 maden sahasını ihaleye çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu sahaların eyalet genelinde 12 farklı bölgede yer aldığını ve hem keşfedilmiş hem de keşfedilmemiş rezervleri kapsadığını belirtti.

Henüz nihai liste kesinleşmemiş olmakla birlikte planlanan sahalar arasında beş demir cevheri, altı boksit, hem demir cevheri hem manganez içeren dört saha, üç kuvars ve iki kireçtaşı sahasının yer aldığı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca ihale kuralları kapsamında kazanan şirketlere bu sahaları işletmeleri için 50 yıllık ruhsat verileceğini ve bunun yatırımcılar açısından daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ortam sağlayacağını belirtti.


Benzer Haber ve Analizler

Hint CIL çelik sektörü dahil büyük tüketicilere arzı artırmak için sekiz kömür yıkama tesisi kuracak

30 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri ithalatının 2025-26 mali yılında yedi yılın zirvesine ulaşması bekleniyor

25 Mar | Çelik Haberler

NMDC 2025-26 mali yılında rekor demir cevheri üretimine ulaştı

16 Mar | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Şubat ayında %16 arttı

02 Mar | Çelik Haberler

NMDC’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılı üçüncü çeyreğinde %8 düştü

03 Şub | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Ocak 2026’da %8 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

MOIL’in Madhya Pradesh’te manganez madenciliği için ortak girişim teklifi onaylandı

03 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’ın sanayi üretimi Aralık 2025’te %7,8 arttı, son iki yılın en yüksek seviyesi

29 Oca | Çelik Haberler

Hint Sesa Goa düşük tenörlü cevher zenginleştirme için mali teşvik talep ediyor

29 Oca | Çelik Haberler

Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına geçici antidamping vergisi getirdi

02 Oca | Çelik Haberler





