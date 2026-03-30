 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint CIL çelik sektörü dahil büyük tüketicilere arzı artırmak için sekiz kömür yıkama tesisi kuracak

Pazartesi, 30 Mart 2026 13:52:42 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan devletine ait madencilik şirketi Coal India Limited (CIL), çelik sektörü dahil büyük kullanıcı sektörlere kömür arzını artırmak amacıyla toplam 348 milyon $ yatırım ile sekiz yeni kömür yıkama tesisi kuracağını açıkladı.

Şirket, söz konusu sekiz tesisin toplam kapasitesinin 21,5 milyon mt olacağını ve 2029-30 dönemine kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Bu yatırımlar, CIL’in geçtiğimiz hafta açıkladığı ve Odisha eyaletinde kurulması planlanan toplam 15 milyon mt kapasiteli iki yeni kömür yıkama tesisine ek olarak gerçekleştirilecek.

CIL, halihazırda toplam 39,5 milyon mt kapasiteye sahip 79 kömür yıkama tesisi işletiyor.

Şirket ayrıca mevcut tesislerin modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması amacıyla 3 milyon $ ek yatırım yapacağını duyurdu. Bunun yanı sıra iki eski kömür yıkama tesisinin yenilenmesi ve modernizasyonu kapsamında kapasite kullanımının, geri kazanım verimliliğinin ve proses güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan CIL, kamu-özel iş birliği modeli kapsamında Tata Steel Limited ile iş birliği yaparak yıkama kapasitesi ve teknik uzmanlıktan faydalanmayı ve yerel çelik sektörüne yönelik kaliteli koklaşabilir taş kömürü arzını artırmayı amaçlıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis