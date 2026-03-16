NMDC 2025-26 mali yılında rekor demir cevheri üretimine ulaştı

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited’in 2025-26 mali yılında demir cevheri üretimini 50 milyon mt’un üzerine çıkararak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşacağı bildirildi.

Şirket yetkilisi, “Mevcut mali yıl henüz bitmemiş olsa da NMDC Limited, yılda 50 milyon mt demir cevheri üreten ilk şirket olmaya hazırlanıyor,” dedi.

Şirketin bugüne kadarki en yüksek yıllık üretimi 2023-24 mali yılında kaydedilen 45,2 milyon mt seviyesindeydi.

NMDC Limited Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Amitava Mukherjee, “50 milyon mt seviyesine ulaşmak önemli bir başarı ve yenilenen yönetim yapısı altında kaydedilen güçlü ilerlemeyi yansıtmaktadır. Bir zamanlar on yıllar alan süreci, daha güçlü uygulamalar, sorumlu madencilik faaliyetleri ve ulusal önceliklere bağlılık sayesinde hızlandırarak sadece birkaç yıl içinde başardık,” dedi.

Mukherjee ayrıca NMDC’nin Hindistan’ın demir cevheri arz güvenliğinde kilit rol oynamaya devam ettiğini vurguladı. Hindistan’ın 2030 yılına kadar çelik üretim kapasitesini 300 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda, güvenilir ve istikrarlı yerel demir cevheri arzının stratejik önem taşıdığı belirtildi.