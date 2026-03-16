 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NMDC...

NMDC 2025-26 mali yılında rekor demir cevheri üretimine ulaştı

Pazartesi, 16 Mart 2026 09:56:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited’in 2025-26 mali yılında demir cevheri üretimini 50 milyon mt’un üzerine çıkararak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşacağı bildirildi.

Şirket yetkilisi, “Mevcut mali yıl henüz bitmemiş olsa da NMDC Limited, yılda 50 milyon mt demir cevheri üreten ilk şirket olmaya hazırlanıyor,” dedi.

Şirketin bugüne kadarki en yüksek yıllık üretimi 2023-24 mali yılında kaydedilen 45,2 milyon mt seviyesindeydi.

NMDC Limited Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Amitava Mukherjee, “50 milyon mt seviyesine ulaşmak önemli bir başarı ve yenilenen yönetim yapısı altında kaydedilen güçlü ilerlemeyi yansıtmaktadır. Bir zamanlar on yıllar alan süreci, daha güçlü uygulamalar, sorumlu madencilik faaliyetleri ve ulusal önceliklere bağlılık sayesinde hızlandırarak sadece birkaç yıl içinde başardık,” dedi.

Mukherjee ayrıca NMDC’nin Hindistan’ın demir cevheri arz güvenliğinde kilit rol oynamaya devam ettiğini vurguladı. Hindistan’ın 2030 yılına kadar çelik üretim kapasitesini 300 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda, güvenilir ve istikrarlı yerel demir cevheri arzının stratejik önem taşıdığı belirtildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Şubat ayında %16 arttı

02 Mar | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Ocak 2026’da %8 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Aralık ayında %15 arttı, satışları %19 yükseldi

02 Oca | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Kasım ayında %11 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Küresel demir cevheri ihracatı Avustralya’nın sevkiyatlarındaki sert düşüşle haftalık bazda %9 geriledi, navlun güçlü ...

18 Kas | Çelik Haberler

Hint LMEL 2025-26 mali yılının ilk yarısında demir cevheri üretimini %25 artırdı

03 Eki | Çelik Haberler

Hindistan, devlete bağlı madenciler demir cevheri üretimini artırmazsa yaptırım uygulayacak

30 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın düşük tenörlü cevher ihracatına %30 vergi getirme planı madencilerle çelik üreticilerini karşı karşıya ...

15 Eyl | Çelik Haberler

NMDC Limited’ın konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde yükseldi

13 Ağu | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Temmuz ayında %42 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis