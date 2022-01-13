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Nucor yeni sac tesisini Batı Virginia’da inşa edecek

Perşembe, 13 Ocak 2022 10:15:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada, yeni modern sac tesisini Batı Virginia’da inşa edeceğini duyurdu. Ohio Nehri’ne olan yakınlığı sayesinde Nucor, lojistik anlamında büyük avantajlar elde etmenin yanı sıra Ortabatı ve Kuzeydoğu piyasalarındaki müşterilere hizmet verebilecek.

Yaklaşık 2,7 milyar $ yatırımla hayata geçirilecek yeni sac üretim tesisinin, yıllık 3 milyon ton üretim kapasitesi bulunacak. Sıcak sac üretimi yapılacak tesiste, tandem soğuk haddeleme ve iki adet galvanizleme bulunacak Galvanizleme hattı, inşaat faaliyetlerine yönelik üretim hattı yanında otomobil sektörüne yönelik üretim hattını da kapsayacak.


Etiketler: Kuzey Amerika  Nucor  ABD  yatırım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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