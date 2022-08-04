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Nucor Arizona tesisinde yeni bir çelikhane kuracak

Perşembe, 04 Ağustos 2022 09:46:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada, Arizona’da yer alan çubuk tesisinde yeni bir çelikhane kurulacağı duyuruldu. 100 milyon $ yatırım ile hayata geçirilecek yeni çelikhanenin üretim kapasitesi yıllık 600.000 ton seviyesinde yer alacak.

Nucor CEO’su Leon Topalian konuya ilişkin, “Çelikhane kapasitesini artırarak ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olan batıda artmakta olan çelik çubuk talebini karşılayabileceğiz,” şeklinde konuştu.

Şirket geçtiğimiz yılın Eylül ayında batı bölgesinde yer alan çubuk tesislerinden birinde yeni bir çelikhane kurmayı planladığını açıklamıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Nucor 

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