Nucor 200 milyon $ yatırımla hava ayrıştırma ünitesi inşa edecek

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 09:29:41 (GMT+3) | San Diego

Nucor tarafından yapılan açıklamada, Güney Carolina’da yer alan Nucor Steel Berkeley tesisindeki yenileme projelerine önümüzdeki beş yıllık süre zarfında 200 milyon $ yatırım yapılacağı duyuruldu. Sermaye yatırımının bir kısmıyla çelik üretim faaliyetlerine endüstriyel gaz sağlamak amacıyla hava ayrıştırma ünitesi inşa edilecek.

İnşaatın tamamlanmasının ardından hava ayrıştırma ünitesi Nucor’un bağlı kuruluşu olan ve endüstriyel gaz tedariki alanında faaliyet gösteren UIG LLC tarafından işletilecek. Nucor Steel Berkeley endüstriyel gaz ihtiyacını şu an uzun vadeli tedarik sözleşmesi kapsamında karşılıyor. Şirket söz konusu ünite sayesinde çelik üretim faaliyetleri için gerekli olan tüm gazları üretebilecek ve tedarik edebilecek.