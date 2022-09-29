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Nucor iki galvanizleme hattı inşa edecek

Perşembe, 29 Eylül 2022 09:55:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli Nucor Corporation otomotiv ve dayanıklı tüketim malları pazarlarındaki varlığını artırmak için Güney Carolina’da bulunan Nucor Steel Berkeley tesisinde galvanizleme hattı kuracağını açıkladı.

Yeni hat yıllık yaklaşık 500.000 mt kapasiteye sahip olacak ve 72 inç genişliğe kadar galvanizli çelik üretebilecek. 425 milyon $’lık yatırıma sahip olan hat 50’den fazla kişilik istihdam yaratacak. Hattın 2025 yılının ortalarında devreye alınması planlanıyor.

Açıklamaya göre yeni Berkeley hattı şirketin Hickman ve Gallatin tesislerindeki son galvanizleme genişletmelerini tamamlayacak ve tamamına sahip olduğu sekizinci galvanizleme hattı olacak.

Buna ek olarak Nucor ABD’nin batısında da yeni bir galvanizleme hattı inşa edecek. Bu hattın detayları daha sonra açıklanacak.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Nucor 

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