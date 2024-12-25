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Nucor yeni sac tesisi için Batı Virginia eyaleti hükümetinden mali destek aldı

Çarşamba, 25 Aralık 2024 14:42:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Batı Virginia Ekonomik Kalkınma Otoritesi, yerel çelik üreticisi Nucor Corporation’ın yeni sac tesisinin inşasını desteklemek amacıyla 75 milyon $’lık eyalet yardımını onayladı. Böylelikle şirketin projeye yaptığı toplam yatırım 3,5 milyar $ seviyesine ulaşarak hem eyaletin hem de şirketin tarihindeki en büyük ekonomik kalkınma yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Eyalet yardımının liman iyileştirmeleri ve su arıtma sistemleri dahil olmak üzere pek çok altyapı projesinde kullanılacağı, ayrıca şirketin projesine fayda sağlayacağı öğrenildi.

2026 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan yeni tesis, inşaat, otomotiv, ev aletleri ve ağır ekipman gibi pek çok sektöre yönelik yıllık 3 milyon mt sac üretimi gerçekleştirecek.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Nucor 

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