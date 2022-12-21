California Steel Industries yeni galvanizleme hattı inşa edecek

Çarşamba, 21 Aralık 2022 10:23:57 (GMT+3) | San Diego

Nucor tarafından yapılan açıklamada California Steel Industries, Inc.’in (CSI) Fontana tesisinde yeni sürekli galvanizleme hattı kuracağını duyurdu. Yıllık üretim kapasitesi 400.000 ton seviyesinde yer alması beklenen hat ABD’nin batısındaki inşaat piyasalarına yönelik üretim yapacak.

Yeni hatla birlikte CSI’nin toplam sıcak galvanizleme kapasitesi yıllık 1,2 milyon ton seviyesine çıkacak. Yaklaşık 370 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek hattın inşasının 30 ay sürmesi bekleniyor.

CSI’nin nihai mamul ve çelik üretimi yıllık 2 milyon ton seviyesinin üzerinde yer alıyor. Şirketin sıcak haddeleme, asitleme, soğuk haddeleme, galvanizleme ve ERW boru üretim hatları bulunuyor. CSI, inşaat, servis merkezleri ve enerji gibi başlıca son kullanıcı sektörlere hizmet veriyor. Nucor, bu yılın başında JFE Steel ile ikinci ortak girişimi olan CSI’nin %51 hissesini devralmıştı.