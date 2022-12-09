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Nucor karbonsuz demir rafinasyonu teknolojisine yatırım yaptı

Cuma, 09 Aralık 2022 10:35:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation, çelik üretiminde kullanılabilen karbonsuz demir üretim süreci geliştiricisi girişim Electra’ya sermaye yatırımı yaptığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Electra’nın düşük tenörlü demir cevherini elektrokimyasal ve hidrometalurji yöntemler aracılığıyla yüksek saflıkta demir haline getirmek için yenilenebilir enerji kullandığı ifade edildi. Söz konusu malzemeyle çelik üretiminde karbon salımına sebep olan yüksek kalite metal kullanımı dengelenecek.

Electra’nın geliştirdiği teknoloji sayesinde düşük tenörlü cevher kullanılarak düşük sıcaklık demir üretiliyor ve cevher yenilenebilir enerji kullanılarak elektrokimyasal yöntem aracılığıyla 60 santigrat derece sıcaklıkta saf demire dönüştürülüyor. Elde edilen saf demirin ABD’de çelik üretiminin %70’ini oluşturan elektrik ark ocaklarında çeliğe dönüştürülebileceği söyleniyor.

Bu sürecin karbon salımına sebep olmadığı ifade ediliyor. Küresel çelik üretiminin yaklaşık %70’inde demir cevheri, kömür ve kireç taşı ile beslenen ve metrik ton başına yaklaşık iki metrik ton karbon açığa çıkaran yüksek fırın kullanılıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Nucor 

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