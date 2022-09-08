Nucor yeni sac tesisinin inşası için hazırlık çalışmalarına devam ediyor

Perşembe, 08 Eylül 2022 11:27:51 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli çelik üreticisi Nucor Corporation’ın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Farris, Batı Virginia’da inşa edilecek yeni son teknoloji sac tesisiyle ilgili olarak inşaata yönelik hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıl sonunda temeli atılması beklenen tesisin inşaatının yaklaşık iki yıl süreceği tahmin ediliyor. Şirket şu anda izin sürecinden geçiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yaklaşık 2,7 milyar $ yatırımla hayata geçirilecek yeni sac üretim tesis yıllık 3 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak.