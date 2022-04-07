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Nucor yeni nükleer enerji teknolojisine 15 milyon $ yatırım yaptı

Perşembe, 07 Nisan 2022 10:02:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor, küçük modüler reaktör üreticisi NuScale Power, LLC’ye (NuScale) 15 milyon $ yatırım yaptığını duyurdu. Nucor tarafından sağlanacak sermaye NuScale’in tescilli ve innovatif küçük modüler reaktör teknolojisinin ticarileşmesine katkı sağlayacak.

Nucor Başkanı ve CEO’su Leon Topalian konuya ilişkin, “Sürdürülebilirlik dünyanın önde gelen şirketlerinin kararlarında önemli bir rol oynuyor. Amerika’nın en büyük çelik üreticisi ve enerji tüketicisi olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumu olan güvenli enerji üretim kaynakları arıyoruz. Küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesine devam edilmesi ülkemizin karbonsuzlaştırılması ve baz yük enerji üretimi yapabilmesi açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu doğrultuda NuScale’e yatırım yapıyoruz,” açıklamasını yaptı.

Küçük modüler reaktörlerin geleneksel nükleer enerjiye kıyasla daha küçük ölçekte ve daha az maliyetle karbonsuz enerji üretmek amacıyla bağımsız veya diğer modüllerle uyumlu faaliyet gösterebildiğini söyleyen Nucor, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun NuScale’in teknolojisine onay verdiğini ve bunun bir ilk olduğunu ekledi.

Şirket ayrıca son iki yıllık süreçte güneş ve rüzgar enerjisi projelerini desteklediğini ve bu sayede 600 megavatlık yenilenebilir enerji santralinin kurulacağını ifade etti. Nucor, NuScale’e yapılan yatırımın ABD’nin temiz enerji kaynakları geliştirmesine katkı sağlayacağını belirtirken, bir elektrik şebekesinde hem baz yükün hem de kesintisiz enerji kaynağının gerekeceğini, karbon salımının azaltılması ve şebekenin güvenirliğinin sürdürülmesi için hem nükleer hem de yenilenebilir enerjiden faydalanılması gerektiğini söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika çelik üretimi yatırım Nucor 

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