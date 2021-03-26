﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Nucor yeni boru tesisini Kentucky’de inşa edecek

Cuma, 26 Mart 2021 12:19:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD merkezli Nucor Corporation, yeni boru tesisini Kentucky’deki Nucor Steel Gallatin tesisinin bulunduğu sahaya inşa edeceğini açıkladı. Bu konum, şirketin Gallatin tesisinin kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımlardan faydalanmasına ve galvanizleme hattı eklemesine imkan sağlayacak. 164 milyon $ değerindeki projenin, 2023 ortasında faaliyete başlaması ve 70’ten fazla yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Yeni boru tesisi, tahminen 250.000 mt kutu profil, mekanik çelik boru ve galvanizli güneş enerjisi paneli borusu üretim kapasitesine sahip olacak. Kentucky konumu ise, tesisin ülkedeki büyüyen güneş enerjisi pazarlarının ve en büyük kutu profil tüketim bölgelerinin yakınında olmasını sağlayacak.

Nucor bu ayın başında, “çelik ve çelik ürünlerinin en çok tüketildiği bölge olan” Ortabatı’da bir boru tesisi inşa etmeyi planladığını açıklamıştı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  Nucor  yatırım  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Mar

Nucor Teksas merkezli rüzgar santraliyle sanal enerji alım anlaşması imzaladı
22  Mar

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da yine düştü
22  Mar

ABD’nin profil ithalatı Ocak ayında %120,6 arttı
17  Mar

Nucor birinci çeyrekte çeyreklik bazdaki en yüksek gelirini kaydetmeyi bekliyor
10  Mar

Nucor Ortabatı’da yeni bir boru tesisi inşa etmeyi planlıyor