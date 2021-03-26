Nucor yeni boru tesisini Kentucky’de inşa edecek

Cuma, 26 Mart 2021 12:19:03 (GMT+3) | San Diego

ABD merkezli Nucor Corporation, yeni boru tesisini Kentucky’deki Nucor Steel Gallatin tesisinin bulunduğu sahaya inşa edeceğini açıkladı. Bu konum, şirketin Gallatin tesisinin kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımlardan faydalanmasına ve galvanizleme hattı eklemesine imkan sağlayacak. 164 milyon $ değerindeki projenin, 2023 ortasında faaliyete başlaması ve 70’ten fazla yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Yeni boru tesisi, tahminen 250.000 mt kutu profil, mekanik çelik boru ve galvanizli güneş enerjisi paneli borusu üretim kapasitesine sahip olacak. Kentucky konumu ise, tesisin ülkedeki büyüyen güneş enerjisi pazarlarının ve en büyük kutu profil tüketim bölgelerinin yakınında olmasını sağlayacak.

Nucor bu ayın başında, “çelik ve çelik ürünlerinin en çok tüketildiği bölge olan” Ortabatı’da bir boru tesisi inşa etmeyi planladığını açıklamıştı.