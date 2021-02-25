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Nucor, Utah’ta TrueCore imalat tesisi inşa edecek

Perşembe, 25 Şubat 2021 13:57:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor, Utah’ın Brigham şehrinde üçüncü TrueCore imalat tesisini inşa etmeyi planladığını açıkladı. 120.000 metrekarelik tesiste, son teknoloji ekipmanlar kullanılarak yalıtımlı duvar ve tavan paneli üretilecek. Söz konusu tesisin 2022 yılında faaliyete hazır olması ve 50 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

TrueCore, ticari ve endüstriyel inşaat pazarları için dış duvar, iç bölme, soğuk depo tavanı ve çatısında kullanılmak üzere 2-8 inç kalınlığında 44 inçe kadar genişlikte yalıtılmış metal levha üretiyor.

TrueCore, 2019 yılında Nucor Corporation tarafından devralınmıştı ve şirketin Nucor Buildings Group biriminin bir parçası konumunda. Nucor, ülke genelinde Nucor Building Systems, American Buildings Company, Kirby Building Systems and CBC Steel Buildings markaları altında metal yapılar ve aksamlar üretiyor. Nucor Buildings Group şu anda toplam yıllık yaklaşık 360.000 ton kapasiteye sahip dokuz adet metal yapı tesisine sahip. Şirket bunun yanı sıra, Güney Carolina’da bir TrueCore tesisine sahip ve ikinci tesis de Indiana’da inşa ediliyor.


Etiketler: ABD  yatırım  Kuzey Amerika  Nucor  |  benzer haberler »


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