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Nucor Indiana sac tesisinde yeni galvanizleme ve boyama hattı inşa edecek

Çarşamba, 02 Şubat 2022 10:56:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 290 milyon $ yatırımla Indiana sac tesisinde sürekli galvanizleme ve boyama hattı inşa edilmesine onay verdiği belirtildi.

Sürekli galvanizleme hattının üretim kapasitesinin yıllık 300.000 ton ve boyama hattının kapasitesinin yıllık 250.000 ton seviyelerinde yer alacağını belirten şirket, Arkansas ve Kentucky tesisleri de dahil olmak üzere sürekli galvanizleme ile boyama kapasitelerinin artacağını ifade etti.

Gerekli onaylara tabi olan inşaatın iki yıl sürmesi bekleniyor.


Etiketler: ABD  yatırım  Nucor  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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