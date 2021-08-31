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Hint NMDC maddi sıkıntılarla boğuşan NINL’ye teknik ve maddi destek veriyor

Salı, 31 Ağustos 2021 10:59:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı madenci NMDC Limited, madencilik faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için devlete bağlı çelik üreticisi Neelchal Ispat Nigam Limited’e (NINL) teknik ve maddi destek verdiğini belirtti.

Maddi sıkıntılarla boğuşan NINL’ye ait Odisha’da yer alan çelik üretim tesisi, ihale yoluyla özelleştirilme süreci başlatılması nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek.

NINL ve NMDC arasında imzalanan mutabakat anlaşmasına göre, NMDC’nin verdiği teknik ve maddi destek, NINL’nin madencilik faaliyetlerine yeniden başlamasına katkı sağladı.

Şirket, çelik tesisinin kapalı olması nedeniyle, Mithirda demir cevheri madeninden yıllık 1 milyon mt demir cevheri satabilmek amacıyla izin aldığını ifade etti.


Etiketler: Hint Yarımadası  pelet  hammaddeler  NMDC  Hindistan  madencilik  demir cevheri  |  benzer haberler »


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