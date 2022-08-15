Hint madenci NMDC Limited yeni pelet tesisi inşa edecek

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 10:24:55 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited Başkanı Sumit Deb tarafından yapılan açıklamada, şirketin Chhattisgarh’ta yer alan madenlerine yakın bir bölgede yaklaşık 8 milyar INR (100 milyon $) yatırımla yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisi inşa edileceği duyuruldu.

Söz konusu yeni tesisin 2025 yılında üretime başlaması bekleniyor. Şirket şu an Karnataka eyaletinde yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli bir pelet tesisi işletiyor.

Deb toplam üretim kapasitesini 2025 yılına kadar yıllık 6 milyon mt seviyesine çıkarmak için daha fazla pelet tesisi inşa etmeyi planladıklarını belirtti. Ancak diğer tesislerin özellikle maden ocaklarına inşaat edilmeyeceğini ve liman şehri Vishakhapatnam’ı mercek altına aldıklarını ekledi.