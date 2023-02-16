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Hint NMDC Limited 2023-2024 mali yılında 50 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor

Perşembe, 16 Şubat 2023 10:12:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, 2023-2024 mali yılında 50 milyon mt üretim yapmayı hedeflediğini belirtti.

2022-2023 mali yılının ilk dokuz ayında (Nisan-Aralık) şirketin demir cevheri üretimi 26,7 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

NMDC inşası devam eden 2 milyon mt kapasiteli Nagarnar pelet tesisinin önümüzdeki yılın sonuna devreye alınmasının ve Vishakhapatnam’da da bir pelet tesisi inşa edilmesinin planlandığını söyledi.

Şirkete yakın kaynaklar, Çin’de artan talep göz önünde bulundurulduğunda NMDC’nin %58’den düşük tenörlü demir cevheri ihracat fırsatlarını da değerlendirdiğini bildirdi.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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