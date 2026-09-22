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Hindistan hükümeti ithal hurdaya yönelik sevkiyat öncesi denetim uygulamasını gevşetmeyi değerlendiriyor

Salı, 22 Eylül 2026 09:44:11 (GMT+3)   |   Kalküta

Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Hindistan hükümeti, ithal metal hurdası için zorunlu olan sevkiyat öncesi denetim sertifikası uygulamasını gevşetmeyi değerlendiriyor.

Geri dönüşüm sektörü, sertifika uygulamasının hurda ithalatında aksamalara yol açtığını ve geri dönüşüm şirketleri ile üreticilerin faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Söz konusu sertifika, Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak kayıt altına alınan ve onaylanan Sevkiyat Öncesi Denetim Kuruluşları tarafından düzenleniyor. Bu kuruluşların temel görevi, ağırlıklı olarak metal atık ve hurdayı kapsayan ithal ürünleri Hindistan'a sevk edilmeden önce yükleme limanında görsel olarak kontrol etmek ve test etmek. Böylece yükün Hindistan'ın güvenlik standartlarına uygun olması ve izinsiz tehlikeli maddeler, patlayıcılar veya yasa dışı radyoaktif malzemeler içermemesi sağlanıyor.

Geri dönüşüm sektörü, fiziksel denetim sürecinin zaman aldığını, teslimatlarda gecikmelere ve hatta yüklerin limanlarda beklemesine neden olduğunu belirtiyor.

Sektör, mevcut uygulamanın kaldırılmasını ve bunun yerine Hindistan'daki tarama ve denetim altyapısına sahip belirlenmiş limanlarda teknoloji odaklı bir denetim mekanizmasının uygulanmasını talep ediyor.

Hindistan Malzeme Geri Dönüşüm Birliğinin tahminlerine göre ülkede günlük 2.500 hurda konteyneri işlem görürken, yurt dışındaki denetim ve belgelendirme maliyetleri konteyner başına yaklaşık 200$ seviyesinde bulunuyor.

MRAI, denetimlerin Hindistan'daki limanlara taşınmasının gecikmeleri ve lojistik maliyetlerini azaltmanın yanı sıra günlük yaklaşık 500.000$ tutarında döviz çıkışının önüne geçebileceğini tahmin ediyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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