Hindistan hükümeti ithal hurdaya yönelik sevkiyat öncesi denetim uygulamasını gevşetmeyi değerlendiriyor

Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Hindistan hükümeti, ithal metal hurdası için zorunlu olan sevkiyat öncesi denetim sertifikası uygulamasını gevşetmeyi değerlendiriyor.

Geri dönüşüm sektörü, sertifika uygulamasının hurda ithalatında aksamalara yol açtığını ve geri dönüşüm şirketleri ile üreticilerin faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Söz konusu sertifika, Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak kayıt altına alınan ve onaylanan Sevkiyat Öncesi Denetim Kuruluşları tarafından düzenleniyor. Bu kuruluşların temel görevi, ağırlıklı olarak metal atık ve hurdayı kapsayan ithal ürünleri Hindistan'a sevk edilmeden önce yükleme limanında görsel olarak kontrol etmek ve test etmek. Böylece yükün Hindistan'ın güvenlik standartlarına uygun olması ve izinsiz tehlikeli maddeler, patlayıcılar veya yasa dışı radyoaktif malzemeler içermemesi sağlanıyor.

Geri dönüşüm sektörü, fiziksel denetim sürecinin zaman aldığını, teslimatlarda gecikmelere ve hatta yüklerin limanlarda beklemesine neden olduğunu belirtiyor.

Sektör, mevcut uygulamanın kaldırılmasını ve bunun yerine Hindistan'daki tarama ve denetim altyapısına sahip belirlenmiş limanlarda teknoloji odaklı bir denetim mekanizmasının uygulanmasını talep ediyor.

Hindistan Malzeme Geri Dönüşüm Birliğinin tahminlerine göre ülkede günlük 2.500 hurda konteyneri işlem görürken, yurt dışındaki denetim ve belgelendirme maliyetleri konteyner başına yaklaşık 200$ seviyesinde bulunuyor.

MRAI, denetimlerin Hindistan'daki limanlara taşınmasının gecikmeleri ve lojistik maliyetlerini azaltmanın yanı sıra günlük yaklaşık 500.000$ tutarında döviz çıkışının önüne geçebileceğini tahmin ediyor.