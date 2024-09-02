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NLMK’nın net kârı ilk yarıda düşerken satış geliri artış gösterdi

Pazartesi, 02 Eylül 2024 15:33:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile uyumlu mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı yıllık %37,1 düşüşle 37,33 milyar RUB (416,39 milyon $) seviyesine gerilerken satış geliri yıllık %5,2 artışla 267,55 milyar RUB (2,98 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte NLMK’nın faaliyet kârı, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 79,54 milyar RUB’a kıyasla 75,17 milyar RUB (838,71 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan ilk yarıda şirketin net kârı yıllık %11 düşüşle 81,65 milyar RUB (910,79 milyon $) seviyesine düşerken satış geliri yıllık %16,6 artarak 517,79 milyar RUB (5,78 milyar $) seviyesine yükseldi. Ayrıca NLMK’nın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde kaydedilen 121,81 milyar RUB’a kıyasla 132,77 milyar RUB (1,48 milyar $) seviyesine çıktı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Mali Sonuçlar NLMK 

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