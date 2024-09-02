NLMK’nın net kârı ilk yarıda düşerken satış geliri artış gösterdi

Rus çelik üreticisi NLMK Group, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile uyumlu mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı yıllık %37,1 düşüşle 37,33 milyar RUB (416,39 milyon $) seviyesine gerilerken satış geliri yıllık %5,2 artışla 267,55 milyar RUB (2,98 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte NLMK’nın faaliyet kârı, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 79,54 milyar RUB’a kıyasla 75,17 milyar RUB (838,71 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan ilk yarıda şirketin net kârı yıllık %11 düşüşle 81,65 milyar RUB (910,79 milyon $) seviyesine düşerken satış geliri yıllık %16,6 artarak 517,79 milyar RUB (5,78 milyar $) seviyesine yükseldi. Ayrıca NLMK’nın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde kaydedilen 121,81 milyar RUB’a kıyasla 132,77 milyar RUB (1,48 milyar $) seviyesine çıktı.