NLMK ve Askon Demir Çelik levha dağıtımı konusunda iş birliği yapacak

Pazartesi, 26 Şubat 2024 11:17:56 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group’un bağlı kuruluşu Belçika merkezli birinci kalite ince çelik levha üreticisi NLMK Clabecq su verilmiş ve temperlenmiş levha markaları QUARD® ve QUEND®’in Türkiye’deki dağıtımı için Askon Demir Çelik ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Askon Demir Çelik ile yapılan ortaklık söz konusu markaların Türkiye’nin yüksek kaliteli çelik levha sektöründeki konumunu ve NLMK’nın piyasadaki varlığını güçlendirmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği grubun ticaret birimi NLMK Türkiye tarafından da desteklenecek.