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NLMK ön boyama hattında bakım çalışması başlattı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 11:43:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, yıllık 195.000 mt boyalı çelik kapasiteli ön boyama hattında (PPL-1) bakım çalışması başlattığını açıkladı. Bu şirketin birinci kalite boyalı çelik üretimini ikiye katlamasına ve üretim maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyacak.

Şirket, bakım kapsamında enerji verimliliğini artıran su soğutma sistemi kurmayı planlıyor. Ayrıca, ön boyama hattı, uygulanan polimer kaplamanın kalınlığını kontrol etmek için kalınlık ölçerler içerecek. Şu anda kalınlık, işlem döngüsü tamamlandıktan sonra bir laboratuvarda ölçülüyor.

Proje, İtalya merkezli Danieli ile işbirliği yapılarak gerçekleştirildi. İnşaat çalışmalarının 2021 yılı Mart ayında başlaması ve 500 milyon RUB’yi (6,5 milyon $) aşan yatırımlarla iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Rusya  NLMK  BDT  |  benzer haberler »


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