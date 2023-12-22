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NLMK ekipmanlarını yenileyerek konsantre demir cevheri üretimini artırdı

Cuma, 22 Aralık 2023 12:03:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, 100 milyon $’ı aşan yatırımla Stoilensky tesisindeki cevher zenginleştirme ekipmanlarını yenilediğini duyurdu. Söz konusu proje kapsamında cevher parçalamada kullanılan bilyalı değirmenlerden ikisi yenilendi. Bu sayede şirket, önümüzdeki yıl cevher işleme kapasitesini yıllık 2,5 milyon mt ve konsantre demir cevheri üretim kapasitesini de yıllık 1 milyon mt artırabilecek.

Bununla birlikte NLMK, üretime ara vermeden tamburları %15 daha büyük dört yeni değirmen kurdu. Ayrıca ekipmanların dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artırmak amacıyla ana birimlerinde yapısal iyileştirmeler yaptı. Bu sayede NLMK Lipetsk’in demir cevheri talebinin tamamen karşılanması bekleniyor. Şirket aynı zamanda önümüzdeki yıl iki değirmenini daha yenilemeyi planlıyor.

Rusya’nın en büyük çelik üreticisi olan NLMK’nın çelik üretim kapasitesi yıllık 14,5 milyon mt’un üzerinde yer alıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Rusya BDT Yatırım NLMK 

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