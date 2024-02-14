Nippon Steel US Steel Košice’nin alımına ilişkin Slovakya hükümetiyle görüştü

Çarşamba, 14 Şubat 2024 14:34:58 (GMT+3) | İstanbul

Söz konusu görüşmelerin nasıl sonuçlandığı henüz bildirilmedi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nippon Steel 2024-25 mali yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde US Steel’in alımını tamamlamayı bekliyor. Alım tamamlandığında şirket planlarının fizibilitesini değerlendirecek.