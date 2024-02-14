Nippon Steel US Steel Košice’nin alımına ilişkin Slovakya hükümetiyle görüştü

ABD’li çelik üreticisi United States Steel Corporation’ın (US Steel) Slovakya merkezli bağlı kuruluşu US Steel Košice’nin açıklamasına göre, Japon çelik üreticisi Nippon Steel US Steel Košice’nin satın alımına ilişkin Slovakya hükümetiyle görüşmelere başladı. Taraflar ayrıca Nippon Steel’in bölgedeki planlarına ilişkin görüşlerini istişare etti.
Söz konusu görüşmelerin nasıl sonuçlandığı henüz bildirilmedi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nippon Steel 2024-25 mali yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde US Steel’in alımını tamamlamayı bekliyor. Alım tamamlandığında şirket planlarının fizibilitesini değerlendirecek.