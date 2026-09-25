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Nippon Steel tayfunun yol açtığı selin ardından Kimitsu'da üretime yeniden başladı

Cuma, 25 Eylül 2026 14:02:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel, 25 numaralı tayfun öncesinde tedbir amacıyla durdurduğu East Nippon Works bünyesindeki Kimitsu tesisinin hammadde işleme aşamalarını 24 Eylül'de yeniden devreye aldı. Nihai üretim aşamalarının da kademeli olarak yeniden başlatılması planlanırken, faaliyetlerin tamamen normale dönmesinin zaman alması bekleniyor.

Şirket, tayfun öncesinde 21 Eylül'de Chiba eyaletindeki tesisin tüm ünitelerinde faaliyetleri durdurmuş, ardından tayfunun getirdiği şiddetli yağışlar tesisin bazı bölümlerinde su baskınlarına yol açmıştı.

Nippon Steel'in verilerine göre iki yüksek fırına ve yıllık yaklaşık 8 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip Kimitsu tesisinde yassı çelik, levha, filmaşin ve çelik boru üretiliyor. Tesisin sevkiyatlarının yaklaşık yarısı iç piyasaya, kalanı ise ihracat pazarlarına yönlendiriliyor.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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