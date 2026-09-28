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JFE Steel, Chiba tesisindeki sel felaketlerinin ardından üretiminin 600.000 mt düşmesini bekliyor

Pazartesi, 28 Eylül 2026 12:27:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel 25 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada Ağustos ayındaki şiddetli yağışlar ve Eylül ayında 25 numaralı tayfunun yol açtığı yeni su baskınları nedeniyle East Japan Works tesisinin Chiba bölgesinde yaklaşık 600.000 mt üretim kaybı beklendiğini, bu tahminin onarım çalışmalarının seyrine göre değişebileceğini belirtti.

Yeni su baskınları üretimdeki aksaklıkları uzatıyor

Ağustos ayındaki sel felaketinin ardından onarılan ekipmanlar kademeli olarak yeniden devreye alınırken, yüksek fırının normal faaliyetlerine dönmesine yönelik çalışmalar sürüyordu. Ancak tayfunun tesisteki bazı ekipmanları yeniden su altında bırakması, üretimdeki aksaklıkların beklenenden uzun süreceğine işaret ediyor. Son olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, onarım çalışmaları devam ediyor.

Bazı ürünlerin teslimatında gecikmeler yaşanıyor

JFE Steel bazı ürünlerin teslimatında gecikmeler yaşandığını ve tedarik üzerindeki etkileri en aza indirmek için müşterileriyle koordinasyon halinde çalıştığını aktardı. Üretim ve mali sonuçlar üzerindeki etkileri değerlendirmeyi sürdüren şirket ekipmanların onarılması ve faaliyetlerin normale dönmesi sürecinde güvenliğe öncelik verdiğini belirtti.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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