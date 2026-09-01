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Japonya Ekonomi Bakanlığı yeşil dönüşüm için 1,26 trilyon JPY talep etti

Salı, 01 Eylül 2026 13:38:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), 2027 mali yılı bütçe teklifi kapsamında yeşil dönüşüm önlemleri için 1,26 trilyon JPY (7,88 milyar $) talep etti. Söz konusu tutar, 2026 mali yılı başlangıç bütçesinde ayrılan 605 milyar JPY'nin (3,79 milyar $) iki katından fazlasına işaret ediyor.

METI'nin genel ve özel hesapları kapsayan toplam bütçe talebi 7,79 trilyon JPY (48,76 milyar $) seviyesinde yer alırken, teklif edilen ödeneklerin Japonya'daki bütçe görüşmeleri sırasında onaylanması gerekiyor.

Büyük ölçekli elektrik ark ocağı yatırımları önceliğini koruyor

METI, emisyon azaltımının zor olduğu sektörlerde enerji ve üretim süreçlerinin dönüştürülmesini amaçlayan program kapsamında çelik sektörü için yüksek fırına dayalı üretimden büyük ölçekli elektrik ark ocaklarına geçişi hedefleyen sermaye yoğun projeleri desteklemeyi sürdürmeyi planlıyor.

Çelik, kimya, çimento, kağıt ve selüloz sektörlerini kapsayan program sanayinin rekabet gücünü korurken, emisyonları azaltan yatırımlara destek sağlıyor. Çelik sektöründe devlet desteği Nippon Steel'ın toplam yıllık yaklaşık 2,9 milyon mt kapasiteye sahip üç elektrik ark ocağını kapsayan 868,7 milyar JPY (5,44 milyar $) tutarındaki yatırımı da dahil olmak üzere büyük ölçekli dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulundu.

Kamu alımlarıyla yeşil çelik talebi desteklenecek

Japon hükümeti üretim tarafındaki desteklere ek olarak özellikle kamu altyapı projelerinde yeşil çelik kullanımını teşvik ederek bu ürüne yönelik başlangıç talebinin oluşumunu hızlandırmayı planlıyor.

METI ile Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, palplanş ve köprü levhası gibi daha düşük emisyonlu çelik ürünlerin kullanıldığı pilot projeleri başlattı. Bu projeler kapsamında ürünlerin piyasadaki dolaşımı, karbon ayak izi ve dönüşüm değeri incelenerek 2030 yılından itibaren kamu işlerinde daha yaygın şekilde kullanılmalarına zemin hazırlanacak.

Japonya büyük ölçekli elektrik ark ocağı yatırımları, hidrojen bazlı çelik üretim teknolojileri, yüksek kaliteli hurda arzındaki artış ve kamu alımlarının desteğiyle 2030'lu yılların başına kadar yurt içi ve yurt dışında yıllık en az üç milyon mt kapasiteli yüksek kaliteli yeşil çelik pazarı oluşturmayı hedefliyor.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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