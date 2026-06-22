 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nippon...

Nippon Steel Slovakya’daki Košice tesisinde elektrik ark ocağı yatırımı planlıyor

Pazartesi, 22 Haziran 2026 12:24:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel, Slovakya’daki Košice çelik tesisinde elektrik ark ocağı inşa etmek üzere Slovak yetkililere planlarını sundu.

Planlanan elektrik ark ocağının hurda ve sıcak briketlenmiş demir kullanımına bağlı olarak yıllık 1,5-2,1 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. Söz konusu yatırım tesisin kömür yoğun üretiminin bir kısmını daha düşük emisyonlu teknolojiyle değiştirecek olsa da tesisin toplam yıllık çelik üretim kapasitesinin 4,5 milyon mt seviyesinde değişmeden kalması bekleniyor.

Nippon Steel’in projesinin Košice tesisindeki karbonmonoksit emisyonlarını %56 azaltması beklenirken, azot oksit emisyonlarının yaklaşık %25 düşebileceği ifade ediliyor. Tesisteki toplam endüstriyel emisyonların ise ölçülen kirleticiye bağlı olarak yaklaşık üçte bir oranında azalabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte yatırımın değeri açıklanmadı. US Steel döneminde hazırlanan ve iki elektrik ark ocağını içeren önceki planların maliyetinin 1,25 milyar € seviyesinin üzerinde olduğu tahmin edilmişti. Yeni tesisin devam eden üretimi kesintiye uğratmadan 2027 yılında inşaatına başlanması ve 2030 yılına kadar devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Slovakya Avrupa Çelik Üretimi Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları yatay seyrederken, bazı üreticilerin kabul görebilir seviyeleri gevşedi

22 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ithal hurda fiyatları alt sınırdan 380$/mt CFR seviyesine indi

22 Haz | Hurda ve Hammadde

Türkiye’den iç ve dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları ithal hurda segmentindeki düşüş ve zayıf talep ...

22 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Galva Metal: Yüksek faiz ve belirsizlik talebi baskılıyor

22 Haz | Röportaj

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 22 Haziran 2026

22 Haz | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları muson sezonundaki cansız talep ve arz fazlası nedeniyle sınırlı değişim ...

22 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları yüksek kok fiyatlarına rağmen haftalık yaklaşık 10$/mt geriledi

22 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de levha fiyatları yatay, bazı destinasyonlara 10$/mt’a varan indirimler yapılıyor

22 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde yükseldi

22 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları düşük ticaret ve Temmuz ayı görünümünün nispeten zayıflaması nedeniyle ...

22 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis