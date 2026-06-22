Nippon Steel Slovakya’daki Košice tesisinde elektrik ark ocağı yatırımı planlıyor

Yerel basında yer alan haberlere göre Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel, Slovakya’daki Košice çelik tesisinde elektrik ark ocağı inşa etmek üzere Slovak yetkililere planlarını sundu.

Planlanan elektrik ark ocağının hurda ve sıcak briketlenmiş demir kullanımına bağlı olarak yıllık 1,5-2,1 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. Söz konusu yatırım tesisin kömür yoğun üretiminin bir kısmını daha düşük emisyonlu teknolojiyle değiştirecek olsa da tesisin toplam yıllık çelik üretim kapasitesinin 4,5 milyon mt seviyesinde değişmeden kalması bekleniyor.

Nippon Steel’in projesinin Košice tesisindeki karbonmonoksit emisyonlarını %56 azaltması beklenirken, azot oksit emisyonlarının yaklaşık %25 düşebileceği ifade ediliyor. Tesisteki toplam endüstriyel emisyonların ise ölçülen kirleticiye bağlı olarak yaklaşık üçte bir oranında azalabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte yatırımın değeri açıklanmadı. US Steel döneminde hazırlanan ve iki elektrik ark ocağını içeren önceki planların maliyetinin 1,25 milyar € seviyesinin üzerinde olduğu tahmin edilmişti. Yeni tesisin devam eden üretimi kesintiye uğratmadan 2027 yılında inşaatına başlanması ve 2030 yılına kadar devreye alınması planlanıyor.