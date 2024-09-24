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Nippon Steel POSCO’da bulunan hisselerini satacak

Salı, 24 Eylül 2024 14:04:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, ilk olarak 2000 yılında imzalanan ve bu yılın Ağustos ayında yenilenen stratejik ittifak anlaşması kapsamında Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Holdings’de sahip olduğu toplam 2.894.712 hissesini varlık verimliliğini artırmak amacıyla satacağını açıkladı.

Nippon Steel hisselerini satacak olsa da şirketler arasındaki ittifak ilişkisi, karbondan arındırma ve karşılıklı slab tedariki gibi konular odak noktası olmak üzere devam edecek. Satışın Nippon Steel’in 2025 yılı Mart ayında sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin sonuçları üzerindeki etkisi şimdilik belirtilmedi.


Etiketler: Japonya G. Kore Güneydoğu Asya Ticaret Devralım & Birleşme POSCO Nippon Steel 





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