 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de yeni elektrikli araç satışları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %6,9 azaldı

Perşembe, 12 Mart 2026 10:25:24 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’de yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %8,8 düşüşle 1,73 milyon adet, satışları ise yıllık bazda %6,9 düşüşle 1,71 milyon adet olarak kaydedildi.

Sadece Şubat ayında Çin’in yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %21,8, aylık %33,3 düşüşle 694.000 adet, satışları ise yıllık bazda %14,2, aylık %19 düşüşle 765.000 adet olarak kaydedildi. 

İlk iki ayda, Çin’in yeni elektrikli araç ihracatı yıllık 1,1 kat artışla 583.000 adet seviyesinde gerçekleşirken, Şubat ayında yıllık 1,1 kat artış, aylık ise %6,6 düşüşle 282.000 adet oldu.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde %8,8 düştü

12 Mar | Çelik Haberler

Çin’de perakende binek araç satışları 2026 yılı Ocak ayında %13,9 düştü

13 Şub | Çelik Haberler

Çin’de ticari araç satışları 2026 yılı Ocak ayında %23,5 geriledi

12 Şub | Çelik Haberler

Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak ayında %3,2 azaldı

12 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yeni elektrikli araç satışları 2026 yılı Ocak ayında %0,1 arttı

12 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yeni elektrikli araç toptan satışlarının Ocak ayında %1 artması bekleniyor

10 Şub | Çelik Haberler

China Shenhua Energy 2025 yılı net kârında %7,2-15,7 düşüş bekliyor

10 Şub | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satışlarının 2026’da yatay kalması, ihracatın ise %10 artması bekleniyor

28 Oca | Çelik Haberler

Çin’de binek araç perakende satışlarının Ocak’ta 1,8 milyon adet olması bekleniyor

23 Oca | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2025 yılında %42,4 arttı

20 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis