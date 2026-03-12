Çin’de yeni elektrikli araç satışları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %6,9 azaldı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’de yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %8,8 düşüşle 1,73 milyon adet, satışları ise yıllık bazda %6,9 düşüşle 1,71 milyon adet olarak kaydedildi.

Sadece Şubat ayında Çin’in yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %21,8, aylık %33,3 düşüşle 694.000 adet, satışları ise yıllık bazda %14,2, aylık %19 düşüşle 765.000 adet olarak kaydedildi.

İlk iki ayda, Çin’in yeni elektrikli araç ihracatı yıllık 1,1 kat artışla 583.000 adet seviyesinde gerçekleşirken, Şubat ayında yıllık 1,1 kat artış, aylık ise %6,6 düşüşle 282.000 adet oldu.