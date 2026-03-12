Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde %8,8 düştü

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık bazda %9,5 ve %8,8 düşüşle 4,12 milyon ve 4,15 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %48,4 artışla 1,35 milyon adet oldu.

Şubat ayında Çin’de otomobil üretimi ve satışları, sırasıyla yıllık bazda %20,5 ve %15,2, aylık bazda ise sırasıyla %31,7 ve %23,1 düşüşle sonucu 1,67 milyon ve 1,8 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Araç satın alma teşvik politikalarının geçiş süreci ve Çin Yeni Yılı tatili, bu yılın ilk iki ayında araç satışlarında düşüş yaşanmasına katkı sağladı. Çin Otomobil İmalatçıları Birliği, yerel teşvik uygulamalarına ilişkin detayların netleşmesi ve daha fazla yeni modelin piyasaya sürülmesiyle Mart ayında araç pazarının toparlanmasının beklendiğini belirtti. 2026 yılı genelinde araç satışlarının artış göstermesi öngörülüyor.