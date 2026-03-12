 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde %8,8 düştü

Perşembe, 12 Mart 2026 10:20:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık bazda %9,5 ve %8,8 düşüşle 4,12 milyon ve 4,15 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %48,4 artışla 1,35 milyon adet oldu.

Şubat ayında Çin’de otomobil üretimi ve satışları, sırasıyla yıllık bazda %20,5 ve %15,2, aylık bazda ise sırasıyla %31,7 ve %23,1 düşüşle sonucu 1,67 milyon ve 1,8 milyon adet seviyesinde kaydedildi. 

Araç satın alma teşvik politikalarının geçiş süreci ve Çin Yeni Yılı tatili, bu yılın ilk iki ayında araç satışlarında düşüş yaşanmasına katkı sağladı. Çin Otomobil İmalatçıları Birliği, yerel teşvik uygulamalarına ilişkin detayların netleşmesi ve daha fazla yeni modelin piyasaya sürülmesiyle Mart ayında araç pazarının toparlanmasının beklendiğini belirtti. 2026 yılı genelinde araç satışlarının artış göstermesi öngörülüyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yeni elektrikli araç satışları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %6,9 azaldı

12 Mar | Çelik Haberler

Çin’de perakende binek araç satışları 2026 yılı Ocak ayında %13,9 düştü

13 Şub | Çelik Haberler

Çin’de ticari araç satışları 2026 yılı Ocak ayında %23,5 geriledi

12 Şub | Çelik Haberler

Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak ayında %3,2 azaldı

12 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yeni elektrikli araç satışları 2026 yılı Ocak ayında %0,1 arttı

12 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yeni elektrikli araç toptan satışlarının Ocak ayında %1 artması bekleniyor

10 Şub | Çelik Haberler

China Shenhua Energy 2025 yılı net kârında %7,2-15,7 düşüş bekliyor

10 Şub | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satışlarının 2026’da yatay kalması, ihracatın ise %10 artması bekleniyor

28 Oca | Çelik Haberler

Çin’de binek araç perakende satışlarının Ocak’ta 1,8 milyon adet olması bekleniyor

23 Oca | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2025 yılında %42,4 arttı

20 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis