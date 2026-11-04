 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nippon...

Nippon Steel hidrojen ve düşük tenörlü cevher kullanarak 1.000 mt'un üzerinde doğrudan indirgenmiş demir üretti

Çarşamba, 04 Kasım 2026 11:36:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Hasaki Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ndeki pilot ölçekli şaft fırınında indirgeyici olarak tamamen hidrojen ve hammadde olarak düşük tenörlü demir cevheri kullanarak 1.000 mt'un üzerinde doğrudan indirgenmiş demir üretmeyi başardığını açıkladı.

Şirkete göre testler, geleneksel doğrudan indirgeme süreçlerinde kullanılan yüksek tenörlü peletlere kıyasla daha düşük tenörlü yüksek fırın kalitesinde demir cevheri peletleri kullanılarak 300 saatin üzerinde kesintisiz çalışma ile gerçekleştirildi. Mart ayında faaliyete geçen pilot tesis, yaklaşık 60 metre fırın yüksekliğine ve saatte 1 mt üretim kapasitesine sahip.

Nippon Steel hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir üretimindeki teknik zorlukların üstesinden geldi

Nippon Steel, hidrojen bazlı doğrudan indirgeme süreciyle ilişkili iki önemli teknik zorluğun üstesinden gelinmesi sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti. Bunlar, hidrojenle indirgeme reaksiyonlarının endotermik yapısı ve düşük tenörlü demir cevherinin indirgeme sürecinde ince parçacıklar oluşturma eğilimi olarak açıklandı.

Dünya genelinde yılda yaklaşık 100 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılan doğal gaz bazlı indirgemeden farklı olarak tamamen hidrojen kullanılarak gerçekleştirilen indirgeme süreci ısıyı absorbe ediyor ve bu durum fırın içindeki sıcaklığın sabit tutulmasını zorlaştırıyor. Öte yandan düşük tenörlü demir cevheri kullanımı, ince parçacık oluşumunun gaz geçirgenliğini azaltabilmesi ve reaksiyon kontrolünü etkileyebilmesi nedeniyle ilave zorluklar yaratıyor.

Nippon Steel, söz konusu sorunları çözmek amacıyla gerekli fırın sıcaklığını korumak için ısıl dengeleme teknolojisi ve düşük tenörlü demir cevherinin tozlaşmasını önlemeye yönelik işletme teknikleri uyguladı. Şirkete göre bu önlemler, kesintisiz çalışma testleri sırasında istikrarlı doğrudan indirgenmiş demir üretimi yapılmasını sağladı.

Şirket hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir teknolojisini 2040 yılı civarında uygulamaya geçirmeyi hedefliyor

Söz konusu gelişme, Nippon Steel'in Karbon Nötr Vizyon 2050 stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Şirket bu kapsamda büyük ölçekli elektrik ark ocaklarında yüksek kaliteli çelik üretimi, yüksek fırınlarda hidrojenle indirgeme ve hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir üretimi olmak üzere üç teknoloji üzerinde çalışıyor.

Nippon Steel, doğrudan indirgeme teknolojisini daha da geliştirmek ve işletme koşullarını optimize etmek amacıyla Hasaki pilot tesisindeki testlere devam etmeyi planlıyor. Şirket, 2027 mali yılından itibaren ölçek büyütme teknolojileri de dahil olmak üzere geliştirme çalışmalarını ilerleterek 2040 yılı civarında uygulamaya yönelik teknolojiyi oluşturmayı hedefliyor.

Proje, Japonya Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kurumu tarafından Yeşil İnovasyon Fonu aracılığıyla destekleniyor. Hidrojen bazlı doğrudan indirgeme girişimi, Nippon Steel, JFE Steel Corporation ve Japonya Metal Araştırma ve Geliştirme Merkezinden oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi Nippon Steel 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel eski Kure sahasını Japonya Savunma Bakanlığına satmak üzere anlaşma imzaladı

28 Ağu | Çelik Haberler

Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Temmuz'da bir kez daha sertçe gerilerken, satıcılar Ağustos'ta toparlanma ...

05 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Nippon Steel 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde net kâra geçti, Çin kaynaklı arz fazlası ve Orta Doğu'daki risklere ...

04 Ağu | Çelik Haberler

Nippon Steel: ABD piyasasının güçlü seyri sayesinde US Steel’in kârı beklentileri aşabilir

19 Haz | Çelik Haberler

Nippon Steel Kyushu tesisinde yüksek fırından elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişi başlattı

16 Nis | Çelik Haberler

Nippon Steel 2025-26 mali yılının ilk yarısında net zarar açıkladı

05 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel piyasa koşullarındaki değişimler sebebiyle üç boru şirketini birleştiriyor

06 Eki | Çelik Haberler

Nippon Kinzoku yüksek hassasiyetli uygulamalar için çevreci STA kaplamalı paslanmaz çelik geliştirdi

28 Ağu | Çelik Haberler

Japonya Güney Kore ve Çin’den ithal galvanizli saca antidamping soruşturması başlattı

14 Ağu | Çelik Haberler

HH Stainless Asya’da Nippon Steel’in düşük karbonlu borularının dağıtımını yapacak

31 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis