Nippon Steel eski Kure sahasını Japonya Savunma Bakanlığına satmak üzere anlaşma imzaladı

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, Hiroşima eyaletinin Kure kentinde bulunan eski Setouchi Works Kure sahasının satışı için Japonya Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, yerel talepteki düşüş nedeniyle söz konusu sahasını 2023'ün Eylül ayında 72 yıl üzerine tamamen kapatmış, ardından sahadaki tesis ve ekipmanlara yönelik söküm çalışmalarına başlamıştı.

Açıklamaya göre Nippon Steel, yaklaşık 1,4 milyon metrekare genişliğindeki araziyi ve araziye ait iskeleleri göz önünde bulundurarak eski tesis sahasının mümkün olduğunca kısa sürede ve bir bütün olarak yeniden değerlendirilmesini planlıyordu.

Nihai sözleşme Ağustos 2026'da imzalandı

Nippon Steel ve Japonya Savunma Bakanlığının, 2025'in Temmuz ayında satış işleminin temel koşulları üzerinde anlaşmaya vardığı ve sürece ilişkin görüşmelere devam ettiği ifade edildi. Akabinde tarafların nihai sözleşmeyi 28 Ağustos 2026 tarihinde imzaladığı paylaşıldı.

Şirket, eski Kure sahasının mümkün olduğunca kısa sürede yeniden kullanıma açılmasına yönelik hazırlıklar devam ederken, bölgede güvenlik, çevrenin korunması, afetlerin önlenmesi ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyum konusundaki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.