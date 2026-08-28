 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nippon...

Nippon Steel eski Kure sahasını Japonya Savunma Bakanlığına satmak üzere anlaşma imzaladı

Cuma, 28 Ağustos 2026 12:30:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, Hiroşima eyaletinin Kure kentinde bulunan eski Setouchi Works Kure sahasının satışı için Japonya Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, yerel talepteki düşüş nedeniyle söz konusu sahasını 2023'ün Eylül ayında 72 yıl üzerine tamamen kapatmış, ardından sahadaki tesis ve ekipmanlara yönelik söküm çalışmalarına başlamıştı.

Açıklamaya göre Nippon Steel, yaklaşık 1,4 milyon metrekare genişliğindeki araziyi ve araziye ait iskeleleri göz önünde bulundurarak eski tesis sahasının mümkün olduğunca kısa sürede ve bir bütün olarak yeniden değerlendirilmesini planlıyordu.

Nihai sözleşme Ağustos 2026'da imzalandı

Nippon Steel ve Japonya Savunma Bakanlığının, 2025'in Temmuz ayında satış işleminin temel koşulları üzerinde anlaşmaya vardığı ve sürece ilişkin görüşmelere devam ettiği ifade edildi. Akabinde tarafların nihai sözleşmeyi 28 Ağustos 2026 tarihinde imzaladığı paylaşıldı.

Şirket, eski Kure sahasının mümkün olduğunca kısa sürede yeniden kullanıma açılmasına yönelik hazırlıklar devam ederken, bölgede güvenlik, çevrenin korunması, afetlerin önlenmesi ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyum konusundaki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi Nippon Steel 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Temmuz'da bir kez daha sertçe gerilerken, satıcılar Ağustos'ta toparlanma ...

05 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Nippon Steel 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde net kâra geçti, Çin kaynaklı arz fazlası ve Orta Doğu'daki risklere ...

04 Ağu | Çelik Haberler

Nippon Steel: ABD piyasasının güçlü seyri sayesinde US Steel’in kârı beklentileri aşabilir

19 Haz | Çelik Haberler

Nippon Steel Kyushu tesisinde yüksek fırından elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişi başlattı

16 Nis | Çelik Haberler

Nippon Steel 2025-26 mali yılının ilk yarısında net zarar açıkladı

05 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel piyasa koşullarındaki değişimler sebebiyle üç boru şirketini birleştiriyor

06 Eki | Çelik Haberler

Nippon Kinzoku yüksek hassasiyetli uygulamalar için çevreci STA kaplamalı paslanmaz çelik geliştirdi

28 Ağu | Çelik Haberler

Japonya Güney Kore ve Çin’den ithal galvanizli saca antidamping soruşturması başlattı

14 Ağu | Çelik Haberler

HH Stainless Asya’da Nippon Steel’in düşük karbonlu borularının dağıtımını yapacak

31 Tem | Çelik Haberler

Nippon Steel ikinci yarıda talepte toparlanma bekliyor

06 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis