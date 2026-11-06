Nippon Steel 2026-27 mali yılının ilk yarısında net kâra geçerken, zorlu piyasa koşullarına rağmen kâr tahminlerini yükseltti

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2026-27 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk altı ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 98,91 milyar JPY net zarara kıyasla 279,13 milyar JPY (1,76 milyar $) net kâr açıklarken, net satış geliri de bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 4,64 trilyon JPY seviyesine kıyasla yıllık %26,1 artarak 5,84 trilyon JPY (36,89 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel, 2025-26 mali yılının ilk yarısında kaydedilen 2,84 milyar JPY faaliyet zararına kıyasla 307,41 milyar JPY (1,94 milyar $) faaliyet kârı elde etti.

2026-27 mali yılının ilk altı ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %24,5 artışla 28,55 milyon mt ve çelik ürünleri sevkiyatları da yıllık %1,4 düşüşle 15,25 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Nippon Steel, ham çelik üretiminin mevcut mali yılın ikinci yarısında yaklaşık 29,50 milyon mt ve mali yılın tamamında yaklaşık 58 milyon mt seviyelerinde yer almasını beklediğini bildirdi. Ayrıca mali yılın tamamında çelik ürünleri sevkiyatlarının yaklaşık 31,50 milyon mt seviyesine ulaşacağını tahmin ettiğini aktardı. Öte yandan US Steel'in 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinden bu yana Nippon Steel'in konsolide ham çelik üretim verilerine dahil edildiği belirtildi.

Bununla birlikte şirket, 31 Mart 2027 tarihinde sona erecek mali yılın tamamına ilişkin konsolide mali tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 11,2 trilyon JPY olarak açıkladığı satış geliri tahminini 11,7 trilyon JPY seviyesine yükseltti. Ayrıca daha önce 630 milyar JPY olarak öngördüğü işletme kârı tahminini 720 milyar JPY seviyesine çıkarırken, ana ortaklık payına düşen net kârın ise önceki 290 milyar JPY tahminine kıyasla 440 milyar JPY seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti. İlk yarıda kaydedilen 313,3 milyar JPY esas faaliyet kârına ve ikinci yarıda beklenen 456,7 milyar JPY esas faaliyet kârına dayanarak mali yılın tamamına ilişkin tahminini ise en az 770 milyar JPY olarak revize etti.

Nippon Steel, küresel ölçekte yapay zekâ ve elektrik enerjisi sektörlerinden gelen talebin güçlü kalmaya devam ettiğini, Japonya'da ise inşaat dahil bazı sektörlerde toparlanma işaretleri görülmesine rağmen çelik talebinin zayıf seyrini sürdürdüğünü ifade etti. Siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yüksek olduğunu dile getirerek Orta Doğu'da uzun süredir devam eden gelişmelerin iş koşulları üzerinde somut etkiler yaratmaya başladığını kaydetti. Çin'in aşırı üretim kapasitesi, yerel talebin azalması ve gelişmekte olan ekonomilerde çelik üretim kapasitesinin artması nedeniyle küresel çelik piyasasında yapısal arz fazlasının devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte çeşitli ülke ve bölgelerde ticaret önlemlerinin ve ekonomik bloklaşma eğiliminin arttığını, söz konusu gelişmelerin ticaret politikaları ve talep koşullarına bağlı olarak piyasalar arasındaki farklılıkları giderek belirginleştirdiğini ifade etti.

Nippon Steel, 2026-27 mali yılında artan hammadde ve yakıt maliyetlerinin müşterilere yansıtılmasındaki gecikmelerin yanı sıra tayfunlar ve şiddetli yağışlardan kaynaklanan üretim ve sevkiyat aksaklıkları nedeniyle Japonya'daki faaliyetlerinin zorlu koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Mali yılın ikinci yarısında satış fiyatlarını daha da artırmayı ve üretim ile sevkiyat hacimlerini yeniden yükseltmeyi planladığını bildirdi. Öte yandan yükselen çelik fiyatları ve operasyonlar arasındaki iş birliğinden sağlanan kazanımların desteğiyle US Steel'in grubun kârlılığına önemli bir katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Nippon Steel Slovakia dahil olmak üzere US Steel'in 2026-27 mali yılında, daha önce öngörülen 180 milyar JPY seviyesine kıyasla en az 230 milyar JPY esas faaliyet kârı elde etmesini beklediğini açıkladı.

Yatırımlarına ilişkin olarak Nippon Steel, Japonya'daki Nagoya tesisinde kurulan yeni sıcak şerit haddehanesinin bu yılın Ağustos ayında faaliyete başladığını bildirdi. ABD'de US Steel'in Mon Valley tesisinde yaklaşık 3 milyar $ yatırımla yeni bir sıcak şerit haddehanesi kurma kararı aldığını ve böylece ülkedeki toplam stratejik yatırım planlarının yaklaşık 6,7 milyar $ seviyesine ulaştığını dile getirdi. Avrupa'da Nippon Steel Slovakia'nın, Slovakya hükümetiyle imzalanan 350 milyon € tutarındaki hibe anlaşmasının desteğiyle Košice çelik tesisinde yaklaşık 900 milyon € yatırımla yeni bir elektrik ark ocağı ve hava ayrıştırma ünitesi kurma kararı aldığını belirtti. Hindistan'da ise AM/NS India'nın Hazira tesisindeki soğuk haddeleme ve alüminyum kaplama tesislerini 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi ve Rajayyapeta'da yıllık 7 milyon mt ham çelik üretim kapasiteli entegre çelik tesisinin ilk aşamasının inşaatına başlamayı planladığını aktardı.

İleriye dönük olarak Nippon Steel Japonya'daki faaliyetlerini güçlendirmeyi sürdürürken, ABD, Avrupa, Hindistan ve Tayland'da yerel talebi yerel üretimle karşılama modelini geliştirerek ülke dışındaki faaliyetlerini genişletmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca US Steel dahil olmak üzere mevcut operasyonlarının kârlılığını artırmayı ve ticaret önlemleri ile bölgesel ekonomik bloklaşmaya uyum sağlama kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Japonya'daki ve ülke dışındaki faaliyetlerinde sağlanacak ilave iyileşmelerin desteğiyle 2027 mali yılından itibaren en az 1 trilyon JPY esas faaliyet kârı elde etmeyi amaçladığını ekledi.