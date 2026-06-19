Nippon Steel: ABD piyasasının güçlü seyri sayesinde US Steel’in kârı beklentileri aşabilir

Reuters’ın haberine göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel Başkan Yardımcısı Takahiro Mori, ABD çelik piyasasındaki güçlü talep ve korumacı ticaret önlemlerinin US Steel’in mevcut kâr tahminlerini aşmasına olanak sağlayabileceğini söyledi.

Mori, US Steel’in bu yıl 100 milyar JPY’nin (619,93 milyon $) üzerinde kâr elde etmesini beklediğini belirtirken, 2027 yılına kadar sürecek olumlu piyasa koşullarının ilave yukarı yönlü potansiyel yaratabileceğini ifade etti. Uzun vadede ise şirketin yıllık kârının 300-400 milyar JPY seviyesine ulaşabileceğini öngördüğünü paylaştı.

Yüksek çelik fiyatları görünümü destekliyor.

Mori, ABD piyasasında koşulların son derece iyi olduğunu söyledi. Sıcak rulo sac fiyatlarının 1.200$/mt seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ve bu seviyenin Asya piyasalarındaki fiyatların en az iki kat üzerinde olduğunu dile getirdi. Fiyatların güçlü seyrinden faydalanmak amacıyla US Steel’in bu yılın Mart ayında Illinois eyaletinde atıl duran bir yüksek fırınını yeniden devreye aldığını ve fırını şu anda tam kapasiteyle işlettiğini ifade etti.

Bununla birlikte Mori, US Steel yönetim kurulunun, Nippon Steel’in 2028 yılına kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği 11 milyar $’lık yatırım programının yaklaşık 1/3’ini onayladığını ve bu yatırımların yıllık getirisinin 2035 yılına kadar yaklaşık 3 milyar $ seviyesine ulaşabileceğini vurguladı.

Küresel büyüme stratejisi devam edecek

Enflasyona bağlı maliyet baskıları ve iş gücü sıkıntısı gibi potansiyel risklere dikkat çeken Mori, ABD hükümetinin şirkette altın hissesinin bulunmasına rağmen yönetim kararlarına müdahale etmediğini söyledi. ABD dışındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mori, artan korumacılık ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Nippon Steel’in ülke dışındaki büyüme fırsatlarını takip etmeyi sürdüreceğini belirtti. Şirketin küresel genişleme stratejisinde ABD, Hindistan, Tayland ve Avrupa’nın öncelikli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

Mori ayrıca Nippon Steel’in yurt dışı faaliyetlerinden elde ettiği kârını 2030 yılına kadar 500 milyar JPY seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediğini, bunun da 2025 mali yılındaki seviyenin yaklaşık beş katına denk geldiğini ifade etti. Küresel piyasadaki yapısal değişimlerin, politika yapıcılarla güçlü ilişkiler kurulmasını ve yurt dışı yatırımlarının ulusal sanayi stratejileriyle uyumlu hale getirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirdiğini sözlerine ekledi.