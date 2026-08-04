Nippon Steel 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde net kâra geçti, Çin kaynaklı arz fazlası ve Orta Doğu'daki risklere dikkat çekti

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2026-27 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 190,72 milyar JPY net zarara kıyasla 84,29 milyar JPY (534 milyon $) net kâr açıklarken, net satış geliri de yıllık %40,4 artarak 2,82 trilyon JPY (17,87 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel, 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 139,56 milyar JPY faaliyet zararına kıyasla 145,51 milyar JPY (922,30 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

2026-27 mali yılının ilk üç ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %50,7 artışla 14,26 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %1,4 düşüşle 7,53 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Nippon Steel, ham çelik üretiminin mevcut mali yılın ilk ve ikinci yarısında sırasıyla yaklaşık 28,50 milyon mt ve yaklaşık 29,50 milyon mt seviyelerinde yer almasını beklediğini bildirdi.

Bununla birlikte şirket, satış gelirinin ilk yarıda 5,6 trilyon JPY ve mali yılın tamamında ise 11,2 trilyon JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ettiğini aktardı. Ayrıca ilk yarıda 260 milyar JPY, mali yılın tamamında ise 630 milyar JPY faaliyet kârı elde etmeyi beklerken, ana ortaklık payına düşen net kârın ise sırasıyla 120 milyar JPY ve 290 milyar JPY seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördüğünü belirtti.

Nippon Steel, yapay zekâ ve enerji sektörlerinden gelen talebin güçlü kalmaya devam etmesine rağmen hem Japonya hem de dış piyasalarda imalat ile inşaat sektörlerinden gelen temel talebin zayıf seyrini sürdürdüğünü ifade etti. Siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yüksek olduğunu dile getirerek Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomik faaliyetleri daha da yavaşlatabileceğine yönelik endişelerin devam ettiğini kaydetti.

Şirket, Çin'in aşırı üretim kapasitesinden kaynaklanan düşük fiyatlı çelik ürünlerindeki arz fazlasının devam etmesi ve gelişmekte olan ekonomilerde çelik üretim kapasitesinin artması nedeniyle küresel çelik piyasası üzerindeki baskının sürmesinin beklendiğini paylaştı. Bu unsurlar nedeniyle arz-talepteki dengesizliğin devam edeceğini, ticaret önlemleri ve ekonomik bloklaşma eğiliminin ise hız kazanacağını öngördüğünü söyledi. Söz konusu gelişmelerin etkisine bağlı olarak bölgeler arasındaki piyasa farklılıklarının daha da belirginleşmesinin, Kuzey Amerika ve Avrupa dahil bazı bölgelerde piyasa koşullarının kısmen iyileşmesinin, diğer pazarlardaki toparlanmanın ise sınırlı kalmasının beklendiğini belirtti. Bu çerçevede Nippon Steel, yatırımlarını Çin'deki gelişmelerden daha az etkilenmesi beklenen ve daha güçlü büyüme potansiyeli sunduğu değerlendirilen Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelere yoğunlaştırdığını kaydetti.

Nippon Steel, 2026 yılında Orta Doğu'daki gelişmelerin de aralarında bulunduğu dış piyasa koşullarındaki değişimler, artan hammadde ve yakıt maliyetleri ve Orta Doğu'ya yönelik çelik ihracatındaki düşüşün Japonya'daki faaliyetlerini etkilemeye başladığına dikkat çekti. Buna rağmen grubun en büyük kâr kaynağı olan US Steel'in katkısıyla ilk yarıda 250 milyar JPY, ikinci yarıda 450 milyar JPY olmak üzere 2026-27 mali yılının tamamında en az 700 milyar JPY esas faaliyet kârı elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

İleriye dönük olarak Nippon Steel, yerel faaliyetlerini güçlendirmeyi sürdürürken, ABD, Avrupa, Hindistan ve Tayland başta olmak üzere ASEAN ülkelerinde yerel üretim-tüketim modelini geliştirerek ülke dışındaki faaliyetlerini genişletmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca US Steel dahil mevcut operasyonlarının kârlılığını artırmayı hedeflediğini, böylece ticaret önlemleri ve bölgesel ekonomik bloklaşmaya daha etkin şekilde uyum sağlayarak küresel çelik piyasasındaki rekabet gücü ve kârlılığını daha da artırmayı amaçladığını ekledi.