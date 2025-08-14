 |  Giriş 
Japonya Güney Kore ve Çin’den ithal galvanizli saca antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 14 Ağustos 2025 14:14:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ile Maliye Bakanlığı, Güney Kore ve Çin’den ithal galvanizli sac ve şeride antidamping soruşturması başlattıklarını duyurdu.

Söz konusu soruşturmanın, yerel üreticiler Nippon Steel Corporation, Nippon Steel Coated Sheet Corporation, Kobe Steel ve Yodogawa Steel Works, Ltd’nin Güney Kore ve Çin’den ithal söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığı, yerel sektörde maddi zarara ve faaliyet kârında düşüşe yol açtığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı bildirildi.

METI tarafından yayımlanan verilere göre 2021 yılının Nisan ve 2024 yılının Eylül ayları arasındaki dönemde Güney Kore ve Çin’den yapılan ithalat sırasıyla %75,7 artışla 358.093 mt ve %26,5 artışla 304.657 mt seviyelerine çıktı. Bu durum, söz konusu yabancı tedarikçilerin Japonya’daki pazar payını artırdıklarını gösterdi.

Soruşturmanın bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.


