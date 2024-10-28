NBS: Çin’in çelik sektörü 4,8 milyar $ zarar kaydetti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörü, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 34,1 milyar RMB (4,8 milyar RMB) seviyesinde net zarar kaydetti.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %1,2 düşüşle 335,98 milyar RMB (47,2 milyar $) net kâr elde etti.

Ocak-Eylül döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %27,7 artışla 45,55 milyar RMB (6,4 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %1,9 düşüşle 114,2 milyar RMB (16 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %28,2 artışla 74,12 milyar RMB (10,4 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %3,5 düşüşle 5,23 trilyon RMB (730 milyar $) oldu.