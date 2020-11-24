NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %4,3 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 14:47:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Kasım ayının ortasında (11-20 Kasım) Çin’de ortalama 16-25 mm HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları, Kasım ayının başında (1-10 Kasım) kaydedilene kıyasla 166,7 RMB/mt (25,3$/mt) veya %4,3 artışla 4.064,2/mt (618$/mt) seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz çelik boru ve köşebent fiyatları, hepsi Kasım başına kıyasla olmak üzere sırasıyla %4,9, %0,8, %2, %0,5 ve %1,5 artış gösterdi.

Yine de, yaklaşan soğuk havalar inşaat faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği ve fiyatlar da arz fazlası nedeniyle baskı altında kalabileceği için, bu hafta Çin’de çelik piyasası görünümü kötüye gitti.

1$ = 6,5809 RMB