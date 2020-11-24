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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %4,3 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 14:47:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Kasım ayının ortasında (11-20 Kasım) Çin’de ortalama 16-25 mm HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları, Kasım ayının başında (1-10 Kasım) kaydedilene kıyasla 166,7 RMB/mt (25,3$/mt) veya %4,3 artışla 4.064,2/mt (618$/mt) seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz çelik boru ve köşebent fiyatları, hepsi Kasım başına kıyasla olmak üzere sırasıyla %4,9, %0,8, %2, %0,5 ve %1,5 artış gösterdi.

Yine de, yaklaşan soğuk havalar inşaat faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği ve fiyatlar da arz fazlası nedeniyle baskı altında kalabileceği için, bu hafta Çin’de çelik piyasası görünümü kötüye gitti.

1$ = 6,5809 RMB


Etiketler: yassı ürünler  filmaşin  Çin  inşaat demiri  Uzak Doğu  boru  uzun ürünler  borular  levha  |  benzer haberler »


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