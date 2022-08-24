NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos ortasında %0,4 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı ortasında (11-20 Ağustos), Ağustos başına (1-10 Ağustos) kıyasla 15,2 RMB/mt (2,2$/mt) veya %0,4 düşerek 4.137,8 RMB/mt (605$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve dikişsiz boru fiyatları Ağustos başına kıyasla sırasıyla %0,9, %0,3, %0,4 ve %0,6 düşerken, köşebent fiyatları %0,4 artış kaydetti.
1$ = 6,8388 RMB