NBS: Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Temmuz sonunda %0,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanana verilere göre bu yılın Temmuz sonunda (21-31 Temmuz) Çin'de 20 mm HRB400E inşaat demirinin ortalama fiyatı, Temmuz ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla 26,4 RMB/mt (3,9$/mt) veya %0,8 düşüşle 3.123,4 RMB/mt (460$/mt) seviyesine indi.

Söz konusu dönemde filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatlarının ortalaması da Temmuz ortasına kıyasla sırasıyla %0,7, %0,1, %0,5 ve %0,1 düşerken, dikişsiz boru fiyatlarının ortalaması ise değişmedi.