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NBS: Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Temmuz sonunda %0,8 düştü

Salı, 04 Ağustos 2026 09:51:35 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanana verilere göre bu yılın Temmuz sonunda (21-31 Temmuz) Çin'de 20 mm HRB400E inşaat demirinin ortalama fiyatı, Temmuz ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla 26,4 RMB/mt (3,9$/mt) veya %0,8 düşüşle 3.123,4 RMB/mt (460$/mt) seviyesine indi.

Söz konusu dönemde filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatlarının ortalaması da Temmuz ortasına kıyasla sırasıyla %0,7, %0,1, %0,5 ve %0,1 düşerken, dikişsiz boru fiyatlarının ortalaması ise değişmedi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Levha Sıcak Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,5 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Boy:  0 mm
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Levha
Kalınlık:  1,5 - 6 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  2.000 - 12.000 mm
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Rulo
Kalınlık:  1,5 - 6 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

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