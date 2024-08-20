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Nanjing Steel’in net kârı yılın ilk yarısında %24,7 yükseldi

Salı, 20 Ağustos 2024 09:41:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangsu eyaleti merkezli Nanjing Iron and Steel Co., Ltd (Nanjing Steel) 2024 yılın ilk yarısında %8,78 düşüşle 33,68 milyar RMB (10,3 milyar $) faaliyet kârı kaydettiğini ve net kârının yıllık %24,7 artışla 1,23 milyar RMB (300 milyon $) seviyesinde yer aldığını açıkladı. Şirketin kontrolü bu yılın Haziran ayında CITIC Group’a geçmişti.

Şirketin net kârında yıllık artış sağlamasının arkasında çelik segmentinin başarılı performansı ile idari ve mali harcamaların yıllık bazda düşmesi bulunuyor.

Nanjing Steel’in kalın ve orta kalınlıkta levha ile vasıflı uzun mamulleri piyasada güçlü bir rekabetçiliğe sahip. Bu ürünler petrol ve gaz ekipmanları, yeni enerji çözümleri, gemiler, otomobil rulmanları ve yayları, mühendislik makineleri, demir yolları, köprüler ve yüksek yapılar gibi imalat kalemlerinde yaygın şekilde kullanılıyor. Bu nedenle Nanjing Steel’in mali sonuçları, inşaat demiri ve filmaşin talebinin zayıflamasına neden olan gayrimenkul sektöründen pek etkilenmedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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